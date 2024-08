Vos pokert zich in olympische wegrit naar zilver, maar verslikt zich in Faulkner

Net zoals in de door Remco Evenepoel gewonnen wedstrijd bij de mannen, viel de beslissing in de drie plaatselijke ronden in de Parijse kunstenaarswijk Montmartre.

Of eigenlijk vlak daarvoor, want Demi Vollering en Lorena Wiebes werden opgehouden door een valpartij vlak voor de eerste van drie passages van de kasseienklim in Montmartre.

Vos pokert

Vos zat voor de valpartij en toonde zich de sluwste en de sterkste in de kopgroep. Voor de laatste passage van Montmartre pokerde ze uitstekend en gebruikte een aanval van haar oude rivale Lizzie Deignan om samen met de jonge Hongaarse Vas weg te rijden.

Met zijn tweeën begonnen ze aan de klim naar de Sacré-Coeur, maar op de top voelden ze toch de hete adem van Kopecky en Faulkner in de nek.

Wat volgde was een zenuwslopende slotfase, waarin Vos en Vas een voorsprong van amper acht seconden verdedigden. Bij het passeren van het Louvre, op drie kilometer van de finish, sloten Faulkner en Kopecky aan.

De aanval van de Amerikaanse bleek vervolgens de juiste.