Vrouw op klaarlichte dag verkracht in park in Hoorn, politie zoekt verdachte

Een vrouw is gistermiddag slachtoffer geworden van een verkrachting in een park in Hoorn, meldt de politie. De politie is op zoek naar de verdachte en hoopt dat voorbijgangers of buurtbewoners die iets gemerkt hebben of over camerabeelden beschikken zich melden.

Het incident gebeurde rond 17.00 uur in een park tussen de Schout en de Dorpsstraat, midden in een woonwijk. Een voor haar onbekende man sprak het slachtoffer aan, vertelt een woordvoerder van de politie. "Hij trok haar vervolgens mee de bosjes in."

Getuigen zagen de twee later uit de bosjes komen. "Vanuit daar is de verdachte er vandoor gegaan en is er hulp gekomen voor het slachtoffer", zegt de woordvoerder. De man sloeg op een fiets op de vlucht, schrijft regionale omroep NH.

Getuigen

De politie heeft sporenonderzoek gedaan in het park en getuigen gehoord. De verdachte, een man van naar schatting tussen de 25 en 30 jaar oud, is nog niet gevonden.