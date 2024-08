Stade de France maakt zich op voor Bol vs. McLaughlin: 'Niet alsof we koffietjes drinken'

Daar stonden ze, in het overweldigende Stade de France in Parijs, waar het olympisch atletiektoernooi wordt afgewerkt: Femke Bol en Sydney McLaughlin-Levrone. De twee grote favorieten liepen zondagochtend de series van de 400 meter horden.

Slechts twee keer in hun carrière troffen ze elkaar in een direct duel en ook nu zaten ze niet bij elkaar in de serie. Maar als de Nederlandse en de Amerikaanse doen wat er van ze verwacht wordt, komen ze elkaar donderdagavond in de olympische finale eindelijk weer eens tegen.

De eerste keer dat Bol en McLaughlin-Levrone elkaar troffen, was tijdens de vorige Olympische Spelen, drie jaar geleden in Tokio. McLaughlin-Levrone ging er toen met het goud vandoor, Bol liep naar het brons.