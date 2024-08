Tientallen doden en honderden gewonden bij protesten in Bangladesh

De protesten begonnen vorige maand vreedzaam toen studenten van de Universiteit van Dhaka met spandoeken de straat op gingen om hun onvrede te uiten over een nieuw banenquotum. Meer dan de helft van alle overheidsbanen wordt volgens dat quotum verdeeld onder bepaalde groepen. Zo gaat een derde naar familie van veteranen die in 1971 streden voor de onafhankelijkheid van het land.

Studenten zijn bang dat het hierdoor nog moeilijker zal worden om aan een baan te komen. Ook zien critici het quotum als een manier voor Hasina om de positie van haar eigen achterban te versterken. Zelf is zij de dochter van een van de bekendste onafhankelijkheidsstrijders van het land.

Vorige maand grepen het leger en de politie met geweld in, waardoor er zeker 174 doden vielen. In minder dan een week tijd werden bijna 10.000 studenten vastgezet, toch gaan de protesten door.

"Degenen die nu op straat protesteren zijn geen studenten, maar terroristen die erop uit zijn om de natie te destabiliseren", zei Hasina in een reactie op de protesten.

Avondklok en vrije dagen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een landelijke avondklok ingesteld vanaf 18.00 uur. Ook heeft de regering drie vrije dagen afgekondigd "om de publieke veiligheid te kunnen waarborgen".

Aanbieders van mobiel internet zeggen de opdracht te hebben gekregen om het internet af te sluiten. De onderminister van Informatie en Omroep heeft gezegd dat mobiel internet en berichtendiensten zijn uitgeschakeld om geweld te helpen voorkomen.

Het quotumsysteem was na eerdere massale studentenprotesten in 2018 opgeschort. Een gerechtshof maakte die beslissing onlangs weer ongedaan, waarna studenten opnieuw de straat op gingen. Vervolgens besloot het Hooggerechtshof in Bangladesh dat het quotum omlaag moest naar 5 procent.

Dat was niet genoeg voor de studenten om te stoppen met demonstreren. De studenten willen onder meer dat een aantal ministers aftreedt en dat de opgesloten studenten worden vrijgelaten.