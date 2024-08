Minderjarige zonder rijbewijs crasht met auto en beschadigt huis

Bij een ongeluk in Kaatsheuvel heeft een auto vanochtend een geparkeerde auto geramd en een huis beschadigd. De bestuurder was minderjarig. In de auto zaten nog twee anderen.

Het ongeval gebeurde rond 06.00 uur aan de Dreefseweg in het Brabantse dorp. De auto met drie inzittenden raakte van de weg en reed tegen een geparkeerde auto aan. Die raakte vervolgens het huis.

Beide auto's en de woning zijn flink beschadigd. De woning moet worden gestut vanwege instortingsgevaar. Daarna kunnen de autowrakken worden weggehaald, schrijft Omroep Brabant.

Alcohol en drugs

De bestuurder was nog geen 18 jaar en had geen rijbewijs, laat de politie weten. Ook had hij alcohol gedronken en drugs gebruikt. "Wonder boven wonder zijn er geen gewonden gevallen", aldus de politie. De automobilist kan meerdere boetes verwachten.

De regionale omroep sprak met buurtbewoners. Een buurvrouw zei dat ze vanochtend wakker werd van een hevige klap. Toen ze naar buiten keek, zag ze de schade aan het huis van haar buren.

Die waren net een dag eerder vertrokken naar hun vakantieadres in Denemarken, laat de buurvrouw weten. Toen de bewoners hoorden over de ravage bij hun huis, hebben ze de vakantie afgebroken. Ze zijn onderweg terug naar Brabant.