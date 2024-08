Van den Heuvel met Belgische hockeyers uitgeschakeld, geen prolongatie olympische titel

De Nederlandse bondscoach Michel van den Heuvel is met de Belgische hockeymannen uitgeschakeld op de Olympische Spelen. In de kwartfinales was Spanje met 3-2 te sterk voor de regerend olympisch kampioen.

De Spanjaarden worden gecoacht door Max Caldas, voormalig bondscoach van de mannen en vrouwen van Oranje. Spanje treft in de halve finale de winnaar van het duel tussen Nederland-Australië (17.30 uur).

Vijftien wedstrijden

Net als in Tokio moesten de Belgen met Spanje afrekenen om zich te plaatsen voor de halve finales. De voorgaande vijftien wedstrijden had België gewonnen. Maar vandaag ging het mis.

Spanje opende pas in het derde kwart de score, waarna België direct gelijkmaakte. In het vierde kwart liepen de Spanjaarden uit naar 3-1, mede omdat België de keeper in de slotfase had gewisseld voor een veldspeler.