Toerist (19) omgekomen na aanrijding met tram

Bij een aanrijding met een tram in het centrum van Amsterdam is vanochtend een 19-jarige toerist onder de tram gekomen. Hij overleed ter plekke.

Het ongeval gebeurde rond 11.00 uur op de Martelaarsgracht. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. "Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen," zegt een woordvoerder van de politie, "maar de verwondingen waren dusdanig ernstig dat het niet mocht baten".

De omgeving rond het ongeluk is afgezet, schrijft stadsomroep AT5. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. "We bekijken camerabeelden terug en spreken getuigen, onder wie de bestuurder van de tram." De politie kan nog niet zeggen uit welk land de man kwam omdat zijn familie nog moet worden ingelicht.

Zeldzaam

Dodelijke tramongelukken in Amsterdam komen niet vaak voor. Het gebeurd gemiddeld een of twee keer per jaar dat iemand overlijdt door een aanrijding met een tram.

Vanwege de plaats van het ongeluk in het centrum van de stad waren veel mensen getuige van de gebeurtenis. Zij kunnen contact opnemen met slachtofferhulp, laat de politie weten.