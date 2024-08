Trots maar ook woede in Algerije na boksrel: 'Ze proberen Imane kapot te maken'

De populaire Algerijnse influencer Rifka, goed voor 4 miljoen volgers, boekte direct een ticket naar Parijs om haar aan te moedigen. Aan Algerijnse supporters is sowieso geen gebrek aangezien er een grote Algerijnse diaspora is in Frankrijk.

Transgender in Algerije

In Algerije is er ook ophef over het idee dat Algerije een trans vrouw zou sturen, zoals sommigen onterecht over Khelif suggereren. Het is een land waar de lhbti-gemeenschap niet dezelfde rechten heeft als andere burgers. Een geslachtstransitie is bijvoorbeeld niet eens legaal. Ook ervaren veel leden van de gemeenschap discriminatie, en dan met name trans vrouwen, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse onderzoekswebsite Equaldex.

Yasmine Benslimane van de vrouwenrechtenorganisatie Politics4Her laat op haar instagrampagina weten dat de ophef over Khelif daarbij niet helpt. Er is aandacht voor nodig, maar in dit specifieke geval speelt juist iets anders.

"In Algerije worden lhbtqia+-identiteiten, net als in veel delen van de regio, gecriminaliseerd en is een transitie niet mogelijk. De valse beschuldigingen tegen Imane leggen een bredere kwestie bloot. Het laat zien hoe de perceptie van de media en het publiek kan worden besmet met verkeerde informatie en onverdraagzaamheid."

Volgens haar vader heeft Imane Algerije al trots gemaakt. "Imane is een Algerijnse vrouw en een heldin. Ik hoop dat ze hier in Parijs de gouden medaille zal halen." Het brons is in ieder geval al binnen voor Khelif.