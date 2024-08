Veijer geeft leiding uit handen in laatste ronde Moto3-race

Moto3-coureur Collin Veijer is als derde geëindigd in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De 19-jarige motorcoureur uit Staphorst was dicht bij de zege, maar werd in de laatste ronde nog gepasseerd.

Zelfs in de laatste bochtencombinatie gingen de coureurs nog zij-aan-zij. De Spanjaard Iván Ortolá kwam als eerste over de finish, vlak voor de Colombiaan David Alonso en Veijer.

Veijer startte als tweede op het circuit van Silverstone, waarop Lewis Hamiltonn vorige maand de Formule 1-race won. De Nederlander verloor terrein in de openingsfase en zakte terug naar plek zeven.

Veijer behield wel de aansluiting met de kopgroep, waardoor hij zich later in de race naar voren kon knokken.

Bij het ingaan van de laatste ronde lag Veijer eerste, maar in een stevig gevecht om de zege waren Ortolá en Alonso hem net te slim af.

Na tien races gaat Alonso met 199 punten aan de leiding in het klassement. Ortolá volgt met 146 punten en Veijer staat vier met 131 punten.