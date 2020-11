Politie wil tijdelijk vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling om zorg te ontlasten

De Nationale Politie wil een tijdelijk totaalverbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Daarmee sluit de politie zich aan bij burgemeesters, die ook om een tijdelijk verbod vragen. Door corona staan hulpverleners tijdens de jaarwisseling dit jaar nog meer onder druk.

"We zien elk jaar dat de capaciteit van de eerste hulp overbelast raakt. Dat kunnen we er tijdens corona niet bij hebben", zegt Ruud Verkuijlen, coördinator van de jaarwisseling bij de Nationale Politie.

Een totaalverbod moet volgens Verkuijlen de druk op de zorg verlichten. Ook is het met een verbod voor de politie eenvoudiger om gericht te handhaven. Bovendien hoopt de politie met een verbod voor te zijn dat agenten, boa's en andere hulpverleners zelf geen behandeling kunnen krijgen tijdens de jaarwisseling.

Gewonden

"We hebben de afgelopen jaren wel geconstateerd dat vuurwerk voor veel problemen zorgt. Veel hulpverleners worden slachtoffer van vuurwerk dat op ze wordt afgegooid of afgeschoten. We willen niet meemaken dat hulpverleners die zelf slachtoffer worden, niet bij de eerste hulp terechtkunnen", zegt Verkuijlen.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling raakten bijna 1300 mensen gewond door vuurwerk. Volgens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) raakten 168 mensen gewond aan één of beide ogen.

Oogartsen, ambulancemedewerkers en ziekenhuizen waarschuwen al jaren voor de gevolgen van vuurwerk. Ook de politie vraagt al langer om ingrijpen.

Afwegen

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen lieten deze week weten voor een tijdelijk vuurwerkverbod te zijn. Als het aan de burgemeesters ligt, gaat het ook om een verbod voor heel het land.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaf dinsdag aan zeker twee weken nodig te hebben om de voor- en nadelen af te wegen. De Tweede Kamer wacht dat af.

Het CDA, die het afsteken van vuurwerk tot voor kort nog verdedigde, is inmiddels ook voor een tijdelijk verbod, op voorwaarde dat er compensatie komt voor ondernemers die al vuurwerk hadden ingekocht. GroenLinks en de Partij voor de Dieren riepen eerder al op om dit jaar vanwege de grote drukte in de ziekenhuizen, een vuurwerkverbod in te stellen.

'Financieel drama'

Marcel Teunissen van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland waarschuwt voor een financieel drama voor de vuurwerkbranche. "In drie dagen tijd wordt een jaaromzet gedraaid. Bovendien zorgt een eventueel verbod voor een logistiek probleem. Er niet genoeg capaciteit om het bestelde vuurwerk allemaal op te slaan. Vanuit China zijn weken geleden al schepen met vuurwerk vertrokken."