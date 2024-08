Van Persie gaat bij Heerenveen rouleren op doel: 'Geloof niet in eerste en tweede keeper'

Andries Noppert en Mickey van der Hart zullen komend seizoen allebei regelmatig het doel van sc Heerenveen verdedigen. De nieuwe trainer Robin van Persie "gelooft niet in een eerste doelman en tweede doelman".

"We gaan per wedstrijd bekijken wat we nodig hebben", zegt Van Persie tegen Leeuwarder Courant.

Noppert, de doelman van Oranje op het WK in Qatar, begon vorig seizoen als eerste keeper in Friesland. Na een aantal fouten moest hij zijn plek afstaan aan Van der Hart. Nadat Van der Hart tegen PSV acht tegentreffers om de oren kreeg, mocht Noppert weer keepen.

Ook Van Persie vindt dat beide keepers weinig voor elkaar onder doen. Kijkend naar de tegenstander zal hij bepalen welke keeper speelt. "Ik wil kijken wie het beste bij onze speelwijze past. En dat kan veranderen. Dat gebeurt bij veldspelers ook."