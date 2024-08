Jiya soepel naar halve finales op 200 meter, wereldkampioen Jackson haakt af

Tasa Jiya heeft zich comfortabel geplaatst voor de halve finales op de 200 meter bij de Olympische Spelen in Parijs. Vanuit de buitenste baan liep ze met een overtuigend laatste deel naar de tweede plaats in haar serie.

Met een tijd van 22,74 seconden moest Jiya alleen de Britse Daryll Neita (22,39) voor zich laten. De beste drie van elke serie plaatsen zich voor de halve eindstrijd, die maandagavond op het programma staat. De finale is een dag later het slotstuk van de atletiekavond in het Stade de France.

"Ik kan niet veel fout doen, want ik behoor nog niet tot de grote favorieten", zei Jiya. "Maar de grote druk komt van mijzelf. Ik wil laten zien waar ik sta, en dan is er altijd de angst er in de series uit te vliegen."

Jiya weet hoe te pieken op grote toernooien. Vorig jaar liep ze bij de wereldkampioenschappen in Boedapest in de halve finales een nieuw persoonlijk record (22,67), al was het toen niet genoeg voor een finaleplaats. Op de EK in Rome haalde ze afgelopen juni wel de finale, waar ze vijfde werd.