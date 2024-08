Bol op gemak naar halve finales 400 meter horden, ook Peeters en Jiya ronde verder

"Ik ben in vorm", concludeerde Femke Bol zaterdagavond nadat ze de gemengde estafetteploeg naar goud leidde. Een kleine zestien uur later bevestigde ze dat nog maar eens op de 400 meter horden.

Bol en Cathelijn Peeters plaatsten zich voor de halve finales van dinsdagavond, de finale staat donderdagavond op het programma. Op de 200 meter bereikte Tasa Jiya ook de halve eindstrijd.

In de series van haar favoriete onderdeel liep Bol soeverein in 53,39 seconden als eerste over de streep. De 24-jarige Amersfoortse vond het "best moeilijk" om haar ding te doen op de ochtend na de gouden estafette. "Vol zelfvertrouwen, maar ik wil ook niet overmoedig worden. Alles is op safe, daar houd ik niet van. Ik houd van gaan! Ik denk dat dit de zwaarste ochtend was, die heb ik overleefd."