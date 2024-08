Adviseur Britse regering pleit voor hard optreden tegen rellen

De Britse regeringsadviseur voor politiek geweld en ordeverstoringen zegt de regering van premier Keir Starmer "corona-achtige" maatregelen moet nemen als het door radicaal-rechtse groepen ontketende straatgeweld niet stopt.

"Ik denk dat de regering begrijpt dat het Britse publiek achter haar staat, ongeacht de maatregelen die ze nodig acht om de situatie onder controle te brengen", zei John Woodcock tegen Times Radio. "In de coronatijd was het bereid maatregelen te steunen die toen nodig waren en ik denk dat ze het zelfde doen als het gaat om het van de straat houden van relschoppers gezien de schade die is aangericht."

Gisteren kwam het in meerdere Britse steden opnieuw tot rellen tussen uiterst rechtse groepen, tegendemonstranten en de politie, waarbij meerdere agenten gewond zijn geraakt. De politie heeft meer dan negentig mensen opgepakt en zegt dat er meer zullen volgen.

Gekaapt

De rellen braken dinsdagavond voor het eerst uit na een wake voor de slachtoffers van een steekpartij in de plaats Southport, waar een 17-jarige Brit van Rwandese afkomst drie kinderen doodstak. Na de wake viel een woedende menigte een moskee en agenten aan.