Twee doden en 75 ziekenhuisopnames in Australië door legionallabesmetting

In Australië zijn twee mensen overleden na een legionellabesmetting, een man van in de zestig en een vrouw van ruim 90. Tientallen mensen zijn besmet geraakt, 75 van hen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het gaat om de grootste uitbraak van veteranenziekte in de staat Victoria sinds een uitbraak in 2000. Toen raakten 125 mensen besmet en vielen er vier dodelijk slachtoffers.

Waterkoeltorens op industriegebouwen zijn waarschijnlijk de bron van de besmettingen, meldt het hoofd van de lokale gezondheidsautoriteiten. In twee buitenwijken in de stad Melbourne gaan controleurs alle units na om de precieze oorsprong te lokaliseren, al wordt er ook rekening mee gehouden dat die nooit zal worden gevonden.

Ingeademd

Volgens de gezondheidsautoriteiten ziet het er naar uit dat de uitbraak over het hoogtepunt heen is. Het aantal gemelde gevallen van veteranenziekte neemt inmiddels af.

Legionella kan in water en tuinaarde zitten. Het inademen van besmette waterdruppels kan leiden tot een besmetting. Iemand met een legionellabesmetting kan anderen niet besmetten. Bij sommige mensen leidt de besmetting met de bacterie tot ernstige longontsteking, ook wel veteranenziekte genoemd.

Nederland werd 25 jaar geleden getroffen door een grote uitbraak van de ziekte: 32 mensen stierven en honderden raakten besmet doordat een bubbelbad was gevuld met water uit een brandslang die al een tijd niet meer gebruikt was.