Bosz' Leverkusen maakt kennis met Nederlandse spits Acolatse, maar wint wel

Bayer Leverkusen heeft in groep C van de Europa League moeizaam weten te winnen bij Hapoel Beer Sheva (2-4). De ploeg van trainer Peter Bosz kwam terug van een 2-1 achterstand en maakte kennis met de Nederlandse spits Elton Acolatse, die twee keer scoorde namens de Israëlische ploeg.

Leverkusen kwam al na vijf minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Leon Bailey, die de bal hard op doel volleerde. Met een beetje geluk - via de keeper - belandde de bal in het doel. Daarna trok Acolatse de aandacht naar zich toe.

In de elfde minuut kwam de Amsterdammer door vanaf de linkerkant en schoot de bal in de verre hoek. Een knappe goal, maar zijn tweede was van grote schoonheid. Acolatse tikte de bal met de hak over Aleksandar Dragovic heen, won het sprintduel, fopte vervolgens twee verdedigers en de doelman en schoot rustig binnen.

Eigen doelpunt

Heel lang kon Hapoel Beer Sheva niet genieten van de voorsprong. Or Dadya kopte de bal - kort voor rust - heel knullig in het eigen doel: 2-2.

Lange tijd leek het erop dat die twee doelpunten van Acolatse wel genoeg waren voor een punt, maar in het laatste kwartier stelde Leverkusen orde op zaken. Bailey maakte eerst de 2-3 en vlak voor tijd bepaalde Florian Wirtz de eindstand op 2-4.

Ajax-jeugd

Elton Acolatse, 25 jaar, speelt sinds 2019/2020 bij Hapoel Beer Sheva. In de zomer van 2016 werd Acolatse door Westerlo opgepikt uit de jeugd van Ajax. Hij liep daardoor Bosz net mis.

In dezelfde periode werd de huidige trainer van Bayer Leverkusen namelijk aangesteld als trainer van het eerste elftal van Ajax. Acolatse stond ook nog onder contract bij Club Brugge en Sint Truiden.