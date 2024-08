Medicijn voor kinderobesitas niet vergoed: artsen zien ongelijkheid in spreekkamer

De richtlijn van kinderartsen schrijft voor dat ernstig overgewicht eerst zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen door een gezonde leefstijl. Wanneer dit niet lukt, is behandeling met medicatie een tweede stap. De allerlaatste optie is een maagverkleining. Een ingrijpende medische operatie die wél wordt vergoed voor een selecte groep kinderen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde vreest dat zolang vergoeding van Saxenda voor minderjarigen uitblijft, meer kinderen een maagverkleining ondergaan dan nodig: "Dat is in strijd met onze richtlijn."

Vroeg ingrijpen

Door obesitas kunnen mensen klachten krijgen als diabetes type 2, een hoge bloeddruk, leververvetting, slaapapneu. Ook is er een verhoogde kans op bepaalde vormen van kanker. Daarnaast hebben kinderen met ernstig overgewicht vaker last van discriminatie, een laag zelfbeeld, depressie en angstgevoelens.

Kinderen groeien niet zomaar over obesitas heen. Het gewone beeld is dat dat het steeds ernstiger wordt en dat ze daar als volwassenen steeds meer last van krijgen. Van den Akker: "Bijvoorbeeld een meisje van dertien jaar met suikerziekte type 2. Daarvan zien in 80 procent van de gevallen op 26-jarige leeftijd schade aan het netvlies, waardoor blindheid kan ontstaan. En schade aan de nieren of schade aan hart en bloedvaten."