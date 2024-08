Vitesse bestaat nog, maar problemen blijven enorm: 'Heel seizoen tijd voor oplossing'

Op dit moment hoeft dat niet, omdat de Amerikaan zijn claim op de schuld voor een jaar heeft opgeschort. Dat Franke goedgekeurd wordt als eigenaar lijkt dus cruciaal voor de toekomst van Vitesse.

'Zeer, zeer zeker van de zaak'

"Ik ben zeer, zeer zeker van de zaak dat Guus Franke goedgekeurd gaat worden", vertelt Reijntjes. "We zijn al met hem in gesprek over hoe we de club willen inrichten. We hebben nu een jaar de tijd om het met hem op te lossen."

Er is alleen één probleem. De KNVB liet gister weten dat de licentiecommissie aanvullend onderzoek gaat doen naar de eigenaar van Axiom Partners.

"De licentiecommissie is tot de conclusie gekomen dat de door Vitesse verstrekte (financiële) informatie op dit moment onvoldoende inzage verschaft in de volledige belangen van de beoogd aandeelhouder en de herkomst van het vermogen van de beoogd aandeelhouder. Om deze reden is een verscherpt onderzoek noodzakelijk."

Maar volgens Reijntjes is er geen reden tot paniek. "Verscherpt onderzoek klinkt heel sterk, maar het is meer een verlengd onderzoek. We hebben al veel ingeleverd, maar er moeten nog een paar dingen worden onderzocht. Dat kan een paar weken duren en dan is het opgelost. Mochten er wel problemen ontstaan, dan kunnen we het volgende seizoen uitspelen en de tijd nemen om het met een andere partij op te lossen."

Selectie niet op sterkte

En dan is er nog een probleem. Om snel weer voldoende inkomsten binnen te krijgen is snelle terugkeer naar de eredivisie gewenst. Alleen is de selectie van Vitesse op dit moment totaal niet op sterkte. Trainer John van den Brom moet het voornamelijk met jeugdspelers doen.