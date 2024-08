Met 'machinekamer' nog aan boord begint het helemaal opnieuw voor PSV

Transfers PSV tot nu toe

Nieuw: Ryan Flamingo (FC Utrecht), Couhaib Driouech (Excelsior), Malik Tillman (Bayern München, was gehuurd), Sergiño Dest (FC Barcelona, was gehuurd), Jason van Duiven (Almere City, was verhuurd), Fredrik Oppegård (Heracles Almelo, was verhuurd), Fodé Fofana (Vitesse, was verhuurd)

Weg: André Ramalho (Corinthians), Shurandy Sambo (Burnley), Hirving Lozano (San Diego FC, per januari 2025), Boy Waterman (gestopt), Armel Bella-Kotchap (Southampton, was gehuurd), Patrick van Aanholt (was gehuurd van Galatasaray)