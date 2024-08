Wielrensters waken in Parijs voor Tokio-scenario: 'Blijft lastig zonder communicatie'

"Van Dijk wordt cruciaal voor de kansen van Nederland", zegt Van Vleuten.

Ook Van Dijk ziet een belangrijke rol voor zichzelf: "Het is lastig dat we informatie missen, maar we zijn het na alle EK's en WK's ook wel een beetje gewend. Daarnaast kunnen we elkaar in dit kleine peloton makkelijk opzoeken."

"Onze rollen zijn voor ons al heel lang duidelijk. We hebben tijd gehad om heel veel scenario's door te spreken en te bedenken."

Plan bij elke letter van het alfabet

Vollering haakt daarop in. "Je moet de koers heel flexibel benaderen en je kunt ook niet zomaar als ploeg op kop gaan rijden, want je hebt maar heel weinig renners. We zullen dus zien hoe het gaat. We hebben een plan bij elke letter van het alfabet."

Plan K kan naast 'plan kopgroep' ook voor 'plan Kopecky' staan. Op papier is de Belgische wereldkampioen de grote favoriet voor de zege, ze heeft alleen geen hele goede ploeg om zich heen.

Kopecky is een betere klimmer dan Wiebes en een betere sprinte dan Vollering, waardoor de Nederlandse ploeg moet oppassen voor de Vlaamse. Wiebes en Vollering zijn echter niet bang voor hun ploeggenoot is bij SD Worx.