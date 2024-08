Kiesdebat VS op losse schroeven: Trump en Harris ruziën over voorwaarden

Het is hoogst onzeker dat er een verkiezingsdebat komt tussen Donald Trump en Kamala Harris. Trump zegt dat afspraken die hij met Biden daarover maakte ongeldig zijn en stelt extra eisen; Harris zegt dat de Republikein te bang is om met haar te debatteren.

Het debat stond gepland voor 10 september op de zender ABC. De regels daarvan zouden hetzelfde zijn als voor het enige debat tussen Biden en Trump: interrumperen werd verboden en er zou geen publiek aanwezig zijn. Dat eerste debat verliep voor president Biden zo slecht dat hij zich terugtrok uit de race en Harris naar voren schoof als de nieuwe kandidaat.

Omdat hij nu een nieuwe tegenstander heeft, vindt Trump de oude afspraken niet meer gelden. Hij wil nu een debat op 4 september in de swingstate Pennsylvania ten overstaande van "een arena vol mensen". Ook eist hij dat Fox News, dat hem beter gezind is dan ABC, het debat verzorgt.

"Ik zal haar op 4 september zien of ik ga haar helemaal niet zien", benadrukte Trump via zijn sociale medium Truth Social over de confrontatie met Harris.

'Bang'

De Harris-campagne zegt dat Trump "het in zijn broek doet" nu de vicepresident zijn nieuwe tegenstander is en hij daarom nieuwe voorwaarden stelt aan het debat. "Hij rent meteen naar Fox News om hem uit de brand te helpen", meent een woordvoerder.

Ook Harris zelf daagde Trump uit zich aan de afspraken te houden. "Opvallend dat 'waar dan ook, wanneer dan ook' nu 'precies deze tijd, precies deze veilige omgeving' is geworden. Ik zal er zijn op 10 september, zoals hij afgesproken had. Ik hoop hem er te zien."

ABC heeft al laten weten dat de uitzending sowieso doorgaat, ook als er maar één kandidaat opdaagt. Deze zender en Fox News hebben verder nog niet gereageerd op de onenigheid.

Persoonlijke aanvallen

De Democraten gebruiken de ruzie meteen om campagne mee te voeren: in een nieuw spotje wordt Trump weggezet als "een veroordeeld crimineel die bang is voor debat". Als reden wordt genoemd dat Trump zijn abortusstandpunt niet durft te verdedigen.

Trump op zijn beurt viel Harris persoonlijk aan in socialemediaberichten. Hij noemde haar "bijzonder dom" en "niet in staat twee zinnen achter elkaar te zetten". "Kamala Harris heeft niet het verstandelijk vermogen om een echt debat tegen mij te voeren", was zijn conclusie.

Harris reageerde al eerder meewarig op dergelijke aanvallen van haar rivaal. "Als je wat te zeggen hebt, zeg het maar in mijn gezicht."