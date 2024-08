Enorme gekte rond veelbesproken boksster Khelif: 'Voel me onrechtvaardig behandeld'

Geschreeuw en geduw, journalisten raken verstrikt in draden en statieven die omvallen. De media vallen zaterdag bij de Olympische Spelen over elkaar heen om een quote op te vangen van de veelbesproken boksster Imane Khelif.

De 25-jarige Algerijnse heeft het na haar gewonnen kwartfinale in de klasse tot 66 kilogram zwaar met alle aandacht. Ze valt na de zege haar coach in de armen en veegt in de ring de tranen van het gezicht in de North Paris Arena.

Khelif zoekt vervolgens haar weg naar de pers, wordt tussendoor nog medisch gecontroleerd door een official en stapt daarna de mediagekte in. Het is eigenlijk niet te doen, maar ze doet ondanks alle emoties haar verhaal.

Eerste Algerijnse boksmedaille

De boksster is zeker van een medaille. In het olympisch bokstoernooi is er immers geen strijd om het brons en worden er aan de verliezend halvefinalisten twee medailles uitgereikt. "Het voelt goed, omdat dit de eerste boksmedaille ooit is voor een Algerijnse vrouw", vertelt ze emotioneel in al het gedrang aan een journalist van de BBC.