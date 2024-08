Poetin biedt Noord-Korea hulp aan na overstromingen

De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hulp aangeboden na de overstromingen in het noordwesten van Noord-Korea. Dat schrijft het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Poetin zou hebben aangeboden om "onmiddellijk humanitaire steun te verlenen" en te helpen bij de wederopbouw. Volgens KCNA heeft Kim bedankt voor het aanbod omdat zijn "eigen maatregelen al afdoende zijn".

Afgelopen week werd Noord-Korea getroffen door zware regenval met overstromingen tot gevolg. Noord-Korea meldt dat er zo'n 4100 huizen zijn overstroomd en 5000 mensen zijn geëvacueerd. Over mogelijke slachtoffers is niets bekendgemaakt.

Dat Noord-Koreaanse staatsmedia over een "ernstige crisis" spreken, is opvallend: Noord-Korea deelt normaal gesproken weinig tot geen informatie over rampen die zich binnen de landsgrenzen afspelen.

Hulp van Zuid-Korea

Donderdag bood buurland Zuid-Korea aan om hulpgoederen te sturen, maar Noord-Korea heeft indirect laten weten dat aanbod niet te accepteren.

Tijdens een bezoek van Kim aan de luchtmacht, waar hij de troepen bedankte voor hun werk in het overstromingsgebied, bestempelde de Noord-Koreaanse leider het buurland als een "onveranderlijke vijand".

Het lag in de lijn der verwachting dat Noord-Korea het hulpvoorstel zou weigeren: de spanning tussen beide buurlanden zijn de afgelopen maanden weer opgelopen.