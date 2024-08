Van der Poel buigt in Parijs voor slimme Evenepoel: 'Kunt niet altijd zes gooien'

Toch zette Van Baarle nog alles op alles om het gat klein te houden, zodat Van der Poel het nog een keer kon proberen. "Ik heb nog één keer alles of niets gedaan op Montmartre. Ik kreeg Wout van Aert mee en die reed niet, omdat Remco vooraan zat. Dat is koers."

'Bijna game over'

En dus werd het de dag van Remco Evenepoel. Hij counterde op een moment waarop niemand het verwachtte en reed onweerstaanbaar naar het goud. "Zo simpel was het niet", lachte de Belg na zijn historische olympische dubbelslag in Parijs. "Achteraf is het altijd mooi als het lukt."

Alleen Leontien Zijlaard-Van Moorsel slaagde er ooit in om zowel op de tijdrit als de wegrit het goud te pakken. Zij deed dat in 2000 in Sydney.

Toch ging het nog bijna mis, door een lekke band op 3,5 kilometer van de finish. "Dat was wel even schrikken", aldus Evenepoel. "Ze waren net met de motard langs geweest om te zeggen dat ik maar een halve minuut had. Vandaar dat ik ook zo gestresst was. Als de volgauto inderdaad achter de andere mannen had gezeten, was het 'game over' geweest. Maar het is allemaal goed afgelopen."