Bol verbaast ook zichzelf met gouden inhaalrace op estafette: 'Ik ben in vorm!'

Next level, noemde Klaver de race. Het goud op het estafettenummer was de negende olympische gouden medaille voor Nederland in de atletiek. Opmerkelijk feit: Isaya Klein Ikink en Eugene Omalla werden in Parijs de eerste Nederlandse mannen die deze eer ten deel viel.

De specialiste op de 400 vlak, goed voor een splittijd van 49,30, kon minuten na de winnende race nog niet geloven wat haar in de Franse hoofdstad was overkomen. "Drie jaar geleden, in Tokio, zag ik hoe de mannen van de 4x400 naar het zilver liepen. En nu staan wij hier met goud. Dit slaat echt nergens op. Dit is niet normaal."

Als verklaring voor de zege noemde Klaver het rotsvaste vertrouwen in het raceplan dat vooraf was uitgedokterd. "Daar heb ik me enorm op gefocust."

Atmosfeer

Het behouden van die focus was naar eigen zeggen de remedie om haar zenuwen onder controle te houden. Klaver werd voor de race overweldigd door de atmosfeer in de atletiekarena, zo gebood de eerlijkheid haar te bekennen.

"Ik voelde echt ongelofelijk veel energie. Het drukte helemaal tegen me aan. Ik kon alleen maar denken: blijf rustig. Dat is gelukkig gelukt."

Bekijk hieronder de hele olympische finale op de 4x400m gemengde estafette: