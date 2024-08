Nederlanders in Libanon voelen dagelijks spanning: 'Maar we zijn wel wat gewend'

Michele Schuddebeurs (60), die al meer dan dertig jaar in Libanon woont, is momenteel in Nederland. Ze ontvangt dagelijks berichten van haar man en vrienden in Beiroet. "Er hangt dagelijks veel negativiteit. Gesprekken gaan over of Iran gaat aanvallen en of Hezbollah en Israël iets van plan zijn. Niemand kan antwoord geven op wat er gaat gebeuren."

Ze woont al jaren in het land en vertelt "heel wat" explosies te hebben meegemaakt. "We zijn wel wat gewend. Voor ons is het geen angst meer. We hebben geen schuilkelders en blijven niet massaal thuis. Het normale leven gaat door."

De 59-jarige Sietske Galama woont net als Schuddebeurs al zo'n dertig jaar in het land. Ze merkt dat de situatie verslechterd is, maar beschouwt dit als een voortzetting van de bestaande ellende in het land.

"Iedereen in Libanon is een beetje klaar met de Israëliërs. De huidige situatie is eigenlijk niets nieuws, want het was voor afgelopen week al zó ellendig. Het land is failliet, de regering functioneert niet, ministeries kunnen hun werk niet meer uitvoeren en er is geen stroom. We zijn er niet echt meer van onder de indruk."

De Nederlandse Courtney Bonneau werkt als fotograaf in Libanon: