AZ krijgt voetballes van Real Sociedad en verliest in Europa League

AZ-spelers Midtsjø, De Wit en Gudmundsson balen van de 1-0 van Real Sociedad - Getty

AZ heeft na twee overwinningen een nederlaag geleden in de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarse ploeg werd donderdagavond in San Sebastián volledig overklast door het sterke Real Sociedad, dat qua scoreverloop nog genadig was: 1-0. Na drie duels deelt AZ de koppositie in poule F met Real Sociedad en Napoli, de andere tegenstander uit de poule die met 2-1 won bij HNK Rijeka. Met hangen en wurgen overeind AZ wist dat het een lastige strijd zou worden. Real Sociedad is niet alleen koploper van de Spaanse competitie, maar speelt met het aanvalsduo Aleksander Isak (ex-Willem II) en Mikel Oyarzabal (topscorer La Liga) attractief voetbal en heeft met de 34-jarige spelmaker David Silva een speler van wereldformaat in de gelederen. Die Spaanse wereldkampioen en tweevoudig Europees kampioen dicteerde het spel ook. Zo zette Silva spits Portu oog in oog met AZ-doelman Marco Bizot, die zijn team overeind hield. En niet voor het laatst. De Alkmaarse ploeg had de grootst mogelijke moeite onder de zeer hoge Spaanse druk uit te voetballen. In de eerste helft loste 'La Real' maar liefst vijftien schoten, tegenover nul van AZ. Maar naast diverse reddingen van Bizot had de Baskische club het vizier niet helemaal op scherp en lukte het de Alkmaarders ook vele pogingen te blokken.

Na een ruim halfuur lukte het AZ enigszins de bal langer in de ploeg te houden en het spel te verleggen naar de helft van de tegenstander, wat voor meer lucht zorgde. Het leidde tot de eerste Alkmaarse poging, pas in de 38ste minuut: Owen Wijndal waagde na een één-tweetje met Calvin Stengs een schot, maar gaf zijn inzet te weinig kracht en richting mee. Onvermijdelijke tegentreffer Trainer Arne Slot had een kwartier de tijd om zijn ploeg van broodnodige instructies te voorzien, maar de tweede helft was nog geen halve minuut onderweg toen Silva Portu opnieuw voor Bizot zette, die knap redde met zijn voet. Nadat de 29-jarige keeper zijn ploeg opnieuw in de wedstrijd had gehouden (fraaie redding in de bovenhoek), viel de onvermijdelijke, Spaanse goal dan toch. Silva zette voor de zoveelste keer een aanval op, die via Oyarzabal bij de vrijstaande Portu eindigde en die tikte van dichtbij binnen.

Portu (links) viert zijn goal voor Real Sociedad met spelmaker David Silva tegen AZ - Pro Shots

Bij AZ ontbrak de geblesseerde verdediger Bruno Martins Indi - Teun Koopmeiners was een linie naar achteren geschoven - maar keerde Myron Boadu terug in de spits. Die kon zijn aanvallende kwaliteiten echter nauwelijks tonen. Sterker, in de tweede helft werden alle aanvallende AZ-spelers Boadu, Stengs, Jesper Karlsson en Albert Gudmundsson naar de kant gehaald. Een van de vervangers, Zakaria Aboukhlal, had een kwartier voor tijd plotseling de gelijkmaker op de schoen, maar hij schoot na een verre inworp van Koopmeiners uit de draai over. Real Sociedad nam vervolgens geen onnodige risico's meer en het lukte AZ niet nog een kans op een onterechte gelijkmaker te creëren. Bekijk hier de reacties van trainer Slot en Dani de Wit:

"Het was bijzonder onterecht geweest als we hier gelijk hadden gespeeld", was AZ-trainer Slot van mening na de wedstrijd. "Het krachtsverschil was groot, maar ik heb wel een team gezien dat tot het laatste moment heeft gevochten." Ook Dani de Wit was realistisch na afloop. "De tegenstander was echt wel een maatje te groot. Ze staan natuurlijk niet voor niks eerste in La Liga. We hebben er alles aan gedaan om nog een resultaat te behalen, maar het mocht niet baten."