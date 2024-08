Wall Street Journal-baas over vrijlating Gershkovich: 'Het was een lange rit'

De achtbaanrit begon voor Latour in maart vorig jaar, toen hij te horen kreeg dat Gershkovich niet was komen opdagen op een afspraak. "Als wereldwijde nieuwsorganisatie hebben we natuurlijk strakke protocollen om er zeker van te zijn dat mensen veilig zijn. We hoopten natuurlijk dat hij zijn afspraak had misgelopen, maar dit zette wel direct een hoop acties in gang."

Een dag later kwam het bericht dat Gershkovich was opgepakt door de FSB, de Russische geheime dienst, op verdenking van spionage. "We hebben direct een juridisch team er op gezet en zijn op zoek gegaan naar advocaten en firma's om ons te kunnen vertegenwoordigen in Moskou. En we moesten er als krant natuurlijk ook verslag van doen, met journalistieke vrijheid. Dus er zat een apart journalistiek team op."

Het officiële onderhandelen gebeurde tussen de regeringen van de betrokken landen, benadrukt Latour. "Wat voor ons belangrijk was, was het in gang zetten van onderhandelingen, het duidelijk maken wie er beschikbaar is om zaken te doen en om onze eigen research aan te leveren bij de overheidsinstanties."