PSV geeft voorsprong uit handen bij PAOK na ineenstorting in tweede helft

PSV is hard onderuit gegaan in de Europa League-wedstrijd tegen PAOK Saloniki. De Eindhovenaren stonden bij rust met 0-1 voor, maar stortten na rust volledig in elkaar en verloren de wedstrijd met 4-1. Door het verlies is de ploeg van Roger Schmidt gezakt naar de derde plaats in groep E.

Pablo Rosario keerde, na een tijdje afwezigheid vanwege een coronabesmetting, terug in de basis van PSV en droeg de aanvoerdersband. Eerste aanvoerder Denzel Dumfries was namelijk nog niet inzetbaar. Bij tegenstander PAOK stond Nederlander Diego Biseswar in de basis.

Zahavi benut penalty

De eerste kans van de wedstrijd was voor PSV. Donyell Malen liep een vol strafschopgebied in en werd onderuit gehaald, waarna scheidsrechter Daniel Stefanski naar de stip wees. Eran Zahavi benutte de strafschop en zette de Eindhovenaren op voorsprong in Griekenland.

Vlak voor rust had Zahavi de kans om PSV op 0-2 te zetten, maar de Israëlier vond doelman Zivko Zivkovich op zijn weg.