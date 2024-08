Alfred uit Saint Lucia sprint met overmacht naar goud op 100 meter

Julien Alfred (Saint Lucia) heeft de olympische titel veroverd op de 100 meter. Ze versloeg de Amerikaanse wereldkampioen Sha'Carri Richardson en pakte het goud in 10,72, de beste tijd van dit seizoen.

Richardson gaf 0,15 toe en greep het zilver in 10,87. Het brons ging naar Richardsons landgenote Melissa Jefferson in 10,92.

Alfred (23) debuteert in Parijs op het olympisch atletiektoernooi. Eerder dit jaar won ze titel op de 60 meter bij de WK indoor in Glasgow.

Fraser-Pryce haakt af, reden onduidelijk

De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce verscheen tot ieders verrassing niet aan de start van haar halve finale. De reden van haar afwezigheid is niet bekend.

Vrijdag had ze tijdens de eerste ronde nog de gedeeld tweede tijd van het veld gelopen. Met 10,92 leek er geen vuiltje aan de lucht.

Fraser-Pryce (37) won in haar lange carrière al acht olympische medailles. Vier keer op rij stond ze op het podium van de 100 meter. In Peking (2008) en Londen (2012) greep ze de olympische titel, gevolgd door brons in Rio de Janeiro (2016) en zilver in Tokio (2020).

Ze had de eerste atleet kunnen worden die op vijf achtereenvolgende Spelen het podium haalt op hetzelfde onderdeel.