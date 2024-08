Nederland pakt met sensationele Bol goud op 4x400 meter gemengde estafette

Dankzij een fenomenale eindsprint van Femke Bol heeft Nederland olympisch goud veroverd op de 4x400 meter gemengde estafette.

Met Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Bol pakte Nederland de titel in 3.07,43, een fractie boven het wereldrecord dat topfavoriet Verenigde Staten in de eerste ronde had gelopen.

'Geniet, het gaat spannend worden'

Gisteravond kreeg de ploeg een domper te verwerken toen Liemarvin Bonevacia zich met een hamstringblessure moest terugtrekken uit het toernooi. Omalla nam zijn plek als eerste loper in. Met de woorden "geniet, het gaat spannend worden" stuurde Bonevacia zijn ploeggenoten de baan in.

Slotloper Femke Bol begon op de vierde plaats aan de laatste ronde, achter de Verenigde Staten, België en Groot-Brittannië. In de laatste honderd meter haalde ze alle concurrenten bij, net als ze deed op de 4x400 meter bij de vrouwen op de WK vorig jaar in Boedapest.

In de slotmeters passeerde Bol in het Stade de France de Amerikaanse Kaylyn Brown. Daarmee bezorgde ze Nederland de negende gouden olympische atletiekmedaille.