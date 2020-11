EU: geen subsidie voor landen die rechtsstaat niet respecteren

EU-landen die de rechtsstaat en andere Europese waarden niet respecteren, lopen het risico dat de geldkraan van de Europese Unie straks voor ze wordt dichtgedraaid. Onderhandelaars van het Europees Parlement en het Duitse EU-voorzitterschap hebben daar een akkoord over bereikt. Het gaat bijvoorbeeld om schendingen van vrijheden en mensenrechten en het inperken van de democratie.

Meerdere lidstaten, waaronder Nederland, pleiten al langer voor zo'n koppeling tussen subsidies en de rechtsstaat in de Europese begroting. Dat bleek bijvoorbeeld toen de Europese regeringsleiders eind juli onderhandelden over de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Die leidden na een aantal lange nachten tot een deal, maar een grote meerderheid van het Europees Parlement vond dat er in de begroting hardere afspraken moesten komen over de rechtsstaat.

'Mijlpaal'

Volgens Michael Clauss, de Duitse ambassadeur in Brussel, maakt het akkoord van vandaag de weg vrij om de besluitvorming over de meerjarenbegroting en het herstelfonds af te ronden. Hij spreekt van een belangrijke mijlpaal en denkt dat de nieuwe afspraken de Europese begroting zullen beschermen wanneer "schendingen van de principes van de rechtsstaat leiden tot misbruik van EU-middelen".