Zwemmer Korstanje grijpt naast medaille op 100 vlinder, Milak pakt goud

Zwemmer Nyls Korstanje is als zesde gefinisht in de finale van de 100 meter vlinderslag. De man die vrijdag in de halve finale zijn eigen Nederlands record terugbracht van 50,78 tot 50,59 tikte in de eindstrijd aan in 50,83.

Het goud was voor Kristof Milak uit Hongarije (49,90). Hij bleef daarmee het Canadese duo Josh Liendo (49,99) en Ilya Kharun (50,45) voor.

De 25-jarige Korstanje was de vierde Nederlander in de geschiedenis die zich plaatste voor de olympische finale op de 100 vlinder. In 1980 tikte Cees Vervoorn in Moskou als vierde aan. Londen 2012 resulteerde in een zesde plaats voor Joeri Verlinden.