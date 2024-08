Vanavond op tv: Uitgever Wall Street Journal • Obesitasmedicijn voor kinderen • Onrust jeugdorkesten

Obesitasmedicijn niet vergoed voor kinderen

Bij de behandeling van kinderen met ernstig overgewicht (obesitas) bepaalt de portemonnee van de ouders of het kind wel of niet de juiste behandeling krijgt. Sinds drie jaar is er een medicijn op de markt voor mensen met obesitas, genaamd Saxenda. Het middel zorgt voor ongelijkheid in de spreekkamer van de kinderarts, waarschuwen artsen. Zorgverzekeraars vergoeden dit medicijn tot nu toe alleen voor volwassenen, ondanks dat het medicijn goedgekeurd is voor iedereen vanaf twaalf jaar.