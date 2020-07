'Hongarije treft geen blaam voor banenverlies Twentse bandenmaker'

Dat er in Enschede banen verdwijnen bij de fabriek van bandenproducent Apollo Vredestein komt niet door de staatssteun die Hongarije in het verleden heeft gegeven aan een Hongaarse fabriek van het bedrijf. Dat zegt vicevoorzitter Vestager van de Europese Commissie.

De directie van Apollo Vredestein wil de productie overhevelen naar Hongarije. Daardoor verliezen 750 werknemers in Enschede hun baan. De Europarlementariërs Berendsen (CDA) en Jongerius (PvdA) vroegen zich af of de Hongaarse staatssteun van bijna honderd miljoen euro, een aantal jaar geleden, de aanleiding was voor de voorgenomen verplaatsing.

Maar volgens Vestager is daarvan geen sprake. Alles is volgens de regels verlopen en bovendien heeft de Europese Commissie niks fout gedaan door de staatssteun goed te keuren, zegt ze. De Deense Eurocommissaris schrijft verder dat uit haar gegevens niet blijkt dat er EU-middelen zijn gebruikt voor de financiering van de fabriek in de Hongaarse plaats Gyöngyöshalász.

'Oneerlijk spel'

CDA'er Berendsen verwijt de directie van het bedrijf en de regering van Hongarije wel degelijk oneerlijk spel. Een paar jaar geleden zijn de spelregels voor staatssteun in de EU veranderd. Als je geld hebt gegeven als overheid mag een bedrijf niet binnen twee jaar de productie verplaatsen. Uit onderzoek van het blad Follow The Money blijkt nu dat vier dagen voordat de nieuwe regel zou ingaan, Hongarije even snel de staatssteun heeft goedgekeurd.

"Zo ga je niet met elkaar om in Europa", zegt Berendsen. "Ik kan er van alles over zeggen, maar laat ik het zo formuleren: het is wel een heel opmerkelijke samenloop van omstandigheden."

Geld voor infrastructuur

Gisteren werd bekend dat de Europese Commissie ook extra geld heeft gegeven voor de aanleg van wegen, waardoor de nieuwe fabriek in Hongarije beter bereikbaar wordt. In totaal kreeg Hongarije sinds 2007 bijna 175 miljoen euro voor de infrastructuur. Derk Jan Eppink van Forum voor Democratie, die de gegevens kreeg van de Europese Commissie, ergert zich aan de subsidie. "Deze methode is funest, omdat zo EU-subsidies worden gebruikt om bedrijven weg te lokken."

Berendsen is daar minder van onder de indruk. "Geld om de infrastructuur te ontwikkelen is nodig, al is het maar om de Chinezen en Russen buiten de deur te houden." Hij vindt het erger dat er banen verdwijnen. "Hier is gewoon misbruik gemaakt van de regels en dat kan niet."