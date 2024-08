Ongehoord Nederland stelt voorzitter Arnold Karskens op non-actief na klachten

Arnold Karskens, de voorzitter en oprichter van Ongehoord Nederland (ON), is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht van die omroep. Dat meldt Ongehoord Nederland op X.

Karskens moet zijn werkzaamheden per direct neerleggen en mag geen contact opnemen met mensen die betrokken zijn bij de omroep.

De omroep zegt de stap te nemen naar aanleiding van "een aantal serieuze klachten vanuit de eigen organisatie over zijn functioneren". ON zegt dat de klachten nader worden onderzocht, "maar zijn van dien aard dat de Raad van Toezicht in afstemming met de Ledenraad deze stap genomen heeft".

Presentator Raisa Blommestijn meldt terug te keren bij de omroep nu Karksens op non-actief is gesteld. Zij vertrok in januari na onenigheid met Karskens over berichten op X. Blommestijn stelt dat de Raad van Toezicht met terugwerkende kracht heeft "erkend dat ik onheus bejegend ben".

'Coup'

Karskens schrijft op X dat er een coup tegen hem "als oprichter en voorzitter" wordt gepleegd. Hij stelt dat hij op non-actief is gezet "na valse en anonieme aantijgingen zonder dat ik mijn weerwoord heb kunnen geven".

Ongehoord Nederland schrijft daarover op X: "Het had onze voorkeur gehad om een en ander eerst intern op te lossen alvorens met inhoudelijke opmerkingen naar buiten te treden. Echter laat Karskens ons, gezien zijn onjuiste stellingen over een "coup", geen keuze. Wij benadrukken dat hier absoluut geen sprake van is."

De NPO zegt het besluit van ON via de media te hebben vernomen. "We wachten nu het onderzoek van de Raad van Toezicht van ON af", zegt een woordvoerder tegen de NOS.