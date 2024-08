Vitesse behoudt proflicentie en begint volgende week aan seizoen in eerste divisie

Daarop werd besloten om een begroting met 'Plan B' in te dienen. Daarin stonden businessclubleden en zakenmensen garant voor het tekort op de begroting.

Nieuwe kink in de kabel

Donderdag zou de KNVB al een besluit nemen over de toekomst van Vitesse, maar de bond liet weten nog vragen te hebben over de invloed van de Amerikaan Coley Parry binnen de Arnhemse club. Er was dus een nieuwe kink in de kabel.

Vitesse heeft bij Parry namelijk nog een schuld van ruim 14 miljoen euro. Parry liet vrijdagavond weten die schuld niet te innen komend jaar, waardoor de licentie voor het komende seizoen veilig werd gesteld.

Volgende week, op 9 augustus, kunnen de Arnhemmers dus gewoon tegen Telstar in actie komen tijdens de eerste wedstijd in de eerste divisie.

Fans gingen uit hun dak na het horen van het nieuws: