Turner De Munck na finale paardvoltige: 'Vette ervaring, maar teleurstelling overheerst'

Het was een lange weg die De Munck de voorbije jaren aflegde. De EK van 2019 in het Poolse Szczecin, waar hij in één oefening twee keer van het toestel moest, betekende bijna het einde van zijn loopbaan.

Afgeschreven

"Ik werd afgeschreven door de toenmalige bondscoach Bram van Bokhoven. Hij had geen vertrouwen in me, ik stond echt op het punt om te stoppen met turnen." De Munck besloot vijf jaar geleden nog één keer alles op alles te zetten. Hij zette zichzelf op dieet en ging op de weegschaal van 73 naar 68 kilo.

"In een paar jaar tijd veranderde ik van een gezette jongen tot iemand die tot topprestaties in staat was. Echt bizar."

De Olympische Spelen hadden als kind al een magische klank voor De Munck. "Pas sinds de EK in München is het een realistisch doel. Daarvoor was het een beetje een ongrijpbaar fenomeen."

De Munck onderhoudt een haat-liefde verhouding met paardvoltige. "Wat het voor mij zo mooi maakt? Er is echt helemaal niets mooi aan. Maar het is eigenlijk het enige toestel dat me ligt. Dus ik heb geen keuze."