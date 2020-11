Staatsbosbeheer mag konikpaarden naar slachterij brengen

Staatsbosbeheer mag de ongeveer 120 konikpaarden die in een vangwei in de Oostvaardersplassen staan, afvoeren naar een slachterij. Voor dat vervoer is een paardenpaspoort nodig en dat mag Staatsbosbeheer aanvragen, omdat de dienst als houder kan worden beschouwd van de paarden in de vangwei. Dat is bepaald door het College van Beroep voor het bedrijfsleven, een van de vier hoogste bestuursrechters in Nederland.

Staatsbosbeheer wil in totaal 150 paarden laten slachten om het aantal grote grazers in het natuurgebied verder terug te dringen. Er zijn al 32 konikpaarden naar het slachthuis gebracht, schrijft Omroep Flevoland. Deze dieren hadden een paspoort.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is tegen de slacht en stapte naar de rechter. Volgens Animal Rights zijn de paspoorten onrechtmatig afgegeven: Staatsbosbeheer zou geen eigenaar van de konikpaarden zijn. Alleen een eigenaar of houder van paarden kan een paspoort aanvragen.

Houder van de paarden

De rechter is het niet eens met Animal Rights. Volgens de rechter heeft de gebiedsbeheerder de beschikkingsmacht over de paarden zodra ze in de vangwei staan, omdat die beheerder ook voor de dieren zorgt. Staatsbosbeheer is volgens de rechter dus houder van de paarden in de vangweide en mag daarom paspoorten aanvragen en vervolgens de dieren op transport stellen.

Staatsbosbeheer is al tijden bezig om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen te verkleinen. Uiteindelijk moeten er 1100 paarden, edelherten en heckrunderen overblijven. Eerder gingen al paarden naar onder meer Texel, Spanje en Wit-Rusland. Voor deze paarden is ook naar een alternatieve locatie gezocht, maar dat is niet gelukt.