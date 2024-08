Evenepoel wint na tijdrit ook olympische wegwedstrijd, geen medaille Van der Poel

Alleen Leontien Zijlaard-Van Moorsel ging Evenepoel voor in de dubbel van het olympische wegwielrennen. Van Moorsel won in 2000 in Sydney zowel de tijdrit als de wegwedstrijd.

Evenepoel is de eerste Belgische olympisch kampioen in de wegwedstrijd sinds Greg Van Avermaet in Rio de Janeiro in 2016.