Afgeladen kades bij vrolijke Canal Parade in Amsterdam

Hoe vrolijk ook, de Canal Parade is ook een dag van protest, zegt het COC, de belangenvereniging van lhbti'ers.

Uit Europees onderzoek bleek eerder dit jaar dat 65 procent van de Nederlandse lhbti'ers zegt op school slachtoffer te zijn geworden van pesterijen, spot, beledigingen en bedreigingen vanwege de seksuele geaardheid. "Ik ben gestopt met school omdat klasgenoten gewelddadig waren", zegt een 30-jarige Nederlandse non-binaire respondent in dat onderzoek.

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd van de Gemeente Amsterdam komt dit jaar eenzelfde beeld. Zo blijkt dat maar 43 procent van de leerlingen van de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs in de stad het normaal vindt als twee mannen of vrouwen verliefd zijn op elkaar.

"De acceptatie neemt eigenlijk over de hele linie af. Geweld en discriminatie neemt toe. En dat is niet alleen binnen de regenbooggemeenschap, maar eigenlijk tegen allerlei minderheden" aldus Philip Tijsma van het COC in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarom roepen we het kabinet op stevige maatregelen te nemen tegen discriminatie."

"Het begint natuurlijk op school", stelt Tijsma. "Je wilt eigenlijk dat iedereen in Nederland leert dat je met respect met elkaar omgaat, ongeacht onze onderlinge verschillen."

"Daarnaast willen we hogere straffen voor discriminerend geweld als mensen toch over de schreef gaan. Maar ook meer politiecapaciteit om te zorgen dat discriminatie tot op de bodem wordt uitgezocht. Als je weet dat er ongeveer 15.000 gevallen van discriminatie gemeld worden per jaar én daar worden tachtig mensen voor veroordeeld; dat is natuurlijk bijna niks. Dat moet echt anders."