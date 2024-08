Zeilster Bouwmeester stevig aan de leiding na drie dagen: top vier in eerste zes races

Nog beter voor Bouwmeester is dat haar slechtste resultaat tot nu toe een vierde plek is. De slechtste uitslag van elke zeilster wordt weggestreept. De nummer twee in het klassement, Anne-Marie Rindom uit Denemarken, heeft momenteel 16 punten meer dan Bouwmeester maar staat ook extra op scherp.

De slechtste uitslag van Rindom was namelijk een 26ste plek, die mee zal tellen als ze de komende dagen een nog mindere race neerzet. Maar ook als ze zondag bijvoorbeeld een twintigste plek noteert, komen die punten er meteen bij.

Ook de andere zeilsters in de top van het klassement hebben al een resultaat buiten de top tien genoteerd.

Bouwmeester is in Marseille bezig aan haar vierde Olympische Spelen. Ze won goud in Rio (2016), zilver in Londen (2012) en brons in Tokio (2021).