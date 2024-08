Dressuurploeg loopt medaille mis in teamfinale ondanks solide prestatie Van Liere

De Nederlandse dressuurploeg is er niet in geslaagd om een medaille te bemachtigen in de teamfinale. De totaalscore van 221,048 leverde een vierde plaats op.

In de Grand Prix teamfinale kwamen drie Nederlanders in actie: Hans-Peter Minderhoud, Emmelie Scholtens en Dinja van Liere. Zij kregen alle drie een procentscore, op basis van de verschillende onderdelen. Het land met de hoogste som van die scores won goud.

Minderhoud begon met zijn paard Toto Jr degelijk aan de wedstrijd, zo dacht hij zelf. Toch kreeg hij een relatief lage procentscore van 72,644.

Na hem was het aan Scholtens en haar paard Indian Rock. Zij maakten wat fouten en scoorden lager dan Minderhoud: 70,684.