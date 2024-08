Drukte bij Europese knelpunten op tweede zwarte zaterdag

Vorige week viel het mee met de vakantiefiles, maar op deze tweede 'zwarte zaterdag' van het jaar is er zoals verwacht veel verkeersdrukte in Europa. Op het hoogtepunt stond er in Frankrijk 1053 kilometer file, meldt de ANWB. Ook terugkerend vakantieverkeer tikt deze keer aan.

De Route du Soleil, de Gotthardtunnel, de Brennerpas - op zaterdagen midden in de vakantie kun je er de klok op gelijk zetten dat je hier in de file terechtkomt. "De grootste knelpunten zien we op de vertrouwde plekken", beaamt Heleen de Geest van de ANWB.

"In Oostenrijk is het bijvoorbeeld heel druk op de A10 richting het zuiden, daar heb je ruim anderhalf uur vertraging. In Italië is er juist veel terugkerend verkeer vanaf het Gardameer." En ook de Route du Soleil maakt zijn reputatie waar; daar ziet de ANWB dat de vertraging aan het begin van de middag opgelopen is tot tweeënhalf uur.

Frankrijk wijst elk jaar twee 'zwarte' zaterdagen aan, de dagen waarop de meeste vakantiedrukte verwacht wordt. Bijna altijd is de tweede daarvan de drukste, omdat mensen dan niet alleen naar hun vakantiebestemming toe rijden, maar velen ook alweer naar huis terugkeren. Ook dit keer is er op de tweede zwarte zaterdag vertraging in beide richtingen, terwijl dat vorige week veel minder was.

Spelen ontvluchten of meemaken

Sowieso viel het op dat het vorige week meeviel met de files. Op het hoogtepunt stond er in Frankrijk 830 kilometer, en dat was minder dan de afgelopen jaren. "Ik denk dat vooral de Fransen zelf een ander moment gekozen hebben om vakantie te vieren", aldus De Geest. "Vorige week was de opening van de Olympische Spelen. Waarschijnlijk zijn Fransen daardoor eerder weggegaan om de drukte te ontvluchten of juist langer thuisgebleven om het mee te maken."