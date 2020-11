Belangenvereniging NLcoach wil na turnschandalen 'apk voor coaches' invoeren

Een voetbalcoach die een hockeycoach gaat beoordelen op (on)toelaatbaar gedrag. Het klonk tot afgelopen zomer als iets onwaarschijnlijks, maar het lijkt binnen afzienbare tijd realiteit te worden.

De belangenvereniging NLcoach, die zich hard maakt voor het welzijn van trainers en coaches in Nederland, wil naar aanleiding van de excessen in de Nederlandse turnwereld een zogeheten 'apk voor coaches' invoeren.

Betere bewustwording

Dit controlemiddel moet volgens NLcoach-voorzitter Paul van Ass een aanzet zijn tot een betere bewustwording van het fragiele evenwicht tussen de grote invloed van een coach en beïnvloedbare pupil. "Een coach is een enorm belangrijk figuur in de ontwikkeling van jonge sporters, of jonge mensen beter gezegd", aldus Van Ass.