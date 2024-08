Florijns leven in teken van de roeiboot is volmaakt na gouden 'toppunt'

Haar leven speelt zich af in en rond de roeiboot, in urenlange trainingen op de Amstel tussen Amsterdam en Ouderkerk. Op een dieet van wel 70 bananen per week beult de roeister zichzelf met plezier af sinds zij in 2021 in de skiff stapte.

Met de eenzaamheid van de eenpersoonsboot heeft ze geen moeite, zei ze na haar EK-goud in 2022. "Het is best wel fijn dat je geen rekening hoeft te houden met anderen."

Florijn floreert bij discipline. Om negen uur 's avonds in bed, 's ochtends als de stad nog slaapt op de fiets naar de botenopslag en dan trainen. Een Spartaanse werklust, waarin geen ruimte is voor bier en Instagram. Geef Florijn maar boeken en bananen.

Op de finaledag in Parijs wilde Florijn niet op haar telefoon kijken. "Je moet jezelf een beetje afsluiten. Ik keek expres niet op de NOS-app, want dan zie ik mijn naam staan. Dat hoefde ik vandaag even niet te zien."