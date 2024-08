Volleybalsters uitgeschakeld na nederlaag in cruciaal duel met Dominicaanse Republiek

De Nederlandse volleybalsters hebben de cruciale groepswedstrijd van groep C tegen de Dominicaanse Republiek verloren en zijn daarmee definitief uitgeschakeld op de Olympische Spelen.

Voor de wedstrijd was er nog een kleine kans voor Oranje om zich te plaatsen voor de kwartfinales, maar daarvoor moest wel van het Caraïbische land gewonnen worden. Dat lukte dus niet.

De Nederlandse volleybalsters begonnen goed aan de wedstrijd en wonnen de eerste set met 25-22, waardoor Oranje de kwartfinales al kon ruiken.

In de tweede set kwam de Dominicaanse Republiek echter terug in de wedstrijd. Aan het begin van de set waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk verloren de Nederlanders de set met 21-25.

Cruciale derde set

De derde set was dus cruciaal. Wanneer die verloren werd, kon Nederland niet meer de drie punten bemachtigen in de wedstrijd (een 3-2 winst betekent twee punten in het volleybal), waardoor Oranje de kwalificatie niet meer in eigen hand zou hebben.