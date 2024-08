Windfoiler Van Opzeeland plaatst zich voor olympische finale en is zeker van medaille

Windfoiler Luuc Van Opzeeland is zeker van een olympische medaille. De 25-jarige Van Opzeeland plaatste zich voor de finale in de iQFoil-klasse, waaraan slechts drie zeilers meedoen.

Van Opzeeland kan de opvolger worden van Dorian van Rijsselberghe (2012 en 2016) en Kieran Badloe (2021). Zij wonnen olympisch goud in de RS:X-klasse, de olympische voorloper van de huidige iQFoil-klasse.

Van Opzeeland begon de medalraces in de kwartfinale, omdat hij de reeks van series als vijfde afsloot. Gedurende die series had hij enkele tegenslagen gekend. Zo maakte hij een valse start in de eerste race en kreeg hij eenmaal een diskwalificatie voor de kiezen. Verder vielen er een aantal races tegen vanwege een beschadigde foil.

Twee zeges op rij

De kwartfinale verliep perfect voor Van Opzeeland, die de race overtuigend won met vijf tellen voorsprong op de Brit Sam Sills.

De halve finale was spannender, omdat Van Opzeeland een andere route koos dan enkele concurrenten. De keuze van de Nederlander was echter juist, want ook in deze race kwam hij als eerste over de finish.

Dankzij zijn finaleplek is Van Opzeeland zeker van een podiumplek, en dus een medaille. Welke kleur die wordt, weten we rond 14.15 uur.