Windfoiler Van Opzeeland moet genoegen nemen met brons, goud voor Israëliër

Sterke races

Van Opzeeland begon de medalraces van de iQFOiL-klasse in de kwartfinale, omdat hij de reeks van series als vijfde had afgesloten. Gedurende die series had hij enkele tegenslagen gekend. Zo maakte hij een valse start in de eerste race en kreeg hij eenmaal een diskwalificatie voor de kiezen. Verder vielen er een aantal races tegen vanwege een beschadigde foil.

De kwartfinale verliep perfect voor Van Opzeeland, die de race overtuigend won met vijf tellen voorsprong op de Brit Sam Sills.

De halve finale was spannender, omdat Van Opzeeland een andere route koos dan enkele concurrenten. De keuze van de Nederlander was echter juist, want ook in deze race kwam hij als eerste over de finish.

Eindwinnaar Reuveny stroomde in de halve finale in, en versloeg in de finale topfavoriet Morris, die als koploper van het klassement slechts één medalrace af hoefde te leggen.