Gewonden bij explosie Nürburgring, zes uur durende race gaat vandaag door

Bij een explosie vannacht in een gebouw op de Nürburgring in Duitsland zijn 22 mensen gewond geraakt, van wie vier zwaargewond. Waarschijnlijk ontplofte er een fles met perslucht achter een box in de paddock op het racecircuit, waar de teams op dat moment hun auto's aan het voorbereiden waren, zegt de politie na een eerste onderzoek.

Volgens de organisatie is het gebied rond de plek van de explosie afgezet voor onderzoek door de recherche, die verder onderzoek doet naar het voorval. Er werden vier traumahelikopters en een aantal ziekenwagens ingezet om de gewonden naar het ziekenhuis te vervoeren.

Race gaat door

De race op het circuit in de Eifel die voor vandaag gepland staat, de zes uur durende ADAC Ruhr Cup-race, gaat gewoon door. De race is het hoogtepunt van het seizoen van de Nürburgring Endurance Series, waar in verschillende klassen wordt gestreden.